Prosegue il tempo stabile ma con un lieve temporaneo calo delle temperature sul versante adriatico. Da domani le temperature torneranno a salire

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti sulle zone interne e montuose, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Rispetto ai giorni scorsi, inoltre, nelle prossime ore è previsto un lieve calo delle temperature soprattutto sul versante adriatico ma si tratterà di una fase temporanea in quanto, da domani, i valori torneranno nuovamente a salire almeno fino alla giornata di giovedì. Successivamente, alla base dei dati attuali, l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi e a favorire l’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica sulle nostre regioni centro-settentrionali a partire da venerdì e nella giornata di sabato: di conseguenza, se la situazione non cambierà di molto, assisteremo ad un nuovo graduale calo delle temperature e un deciso aumento dell’instabilità con elevata probabilità di temporali anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, in particolare sulla Marsica e sull’Alto Sangro dove solo occasionalmente potrebbero manifestarsi rovesci a carattere sparso ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di mercoledì.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve temporanea diminuzione sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Da domani le temperature torneranno a salire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

