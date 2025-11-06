- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
Meteo

Prosegue il tempo stabile ma l’alta pressione tenderà ad attenuarsi a partire da stasera a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica attesa tra venerdì e sabato, specie al centro-sud

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione tenderà progressivamente ad attenuarsi a partire da stasera e nel corso della giornata di venerdì, a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica, non particolarmente intensa, che raggiungerà soprattutto le regioni centro-meridionali e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche tra venerdì sera e sabato, anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Successivamente una nuova perturbazione atlantica, in arrivo dal Mediterraneo occidentale, favorirà la formazione di un minimo di bassa pressione sulla Sardegna, in spostamento verso le regioni centro-meridionali nella giornata di domenica, dove è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, in estensione dal settore tirrenico verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Le temperature subiranno una graduale diminuzione da venerdì e si riporteranno in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, specie sul versante adriatico – Foschie dense e possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Da stasera-notte è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro e dall’Aquilano con nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature ma, almeno fino al pomeriggio-sera di domani, la probabilità di precipitazioni risulterà piuttosto bassa – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli di direzione variabile sulle zone collinari, interne e montuose; deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso, specie durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Fonte: abruzzometeo.org

 

