Prosegue il tempo stabile ma l’avvicinamento di una nuova perturbazione favorirà un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Atteso nuovo temporaneo aumento delle temperature

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica continua ad essere caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende direttamente verso le estreme regioni meridionali, dove favorisce temperature molto elevate, ben diversa la situazione sulle regioni settentrionali interessate dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che favoriscono diffuse condizioni di instabilità e temporali anche di forte intensità. Le nostre regioni centrali si trovano nel mezzo di queste due distinte circolazioni meteorologiche e il tempo risulta stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ancora al disopra delle medie stagionali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, attesa sulle nostre regioni nella giornata di sabato, favorirà una temporanea rimonta dell’anticiclone africano verso le nostre regioni centrali con conseguente nuovo rialzo delle temperature a causa della risalita di masse d’aria calda (e polvere sahariana in sospensione in quota) che favorirà l’arrivo di corpi nuvolosi dal Mediterraneo occidentale a partire dal pomeriggio e nel corso della giornata di venerdì. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile e temperature in aumento al centro-sud ma non mancheranno annuvolamenti, mentre al nord sono attesi temporali sparsi ma anche di forte intensità. Nella giornata di sabato la perturbazione raggiungerà anche le nostre regioni centrali e, molto probabilmente, provocherà un deciso aumento dell’instabilità con elevata probabilità di rovesci e temporali, inizialmente più probabili sulle zone interne e montuose, ma con fenomeni in estensione verso il settore adriatico entro il pomeriggio-sera e temperature in diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una temporanea attenuazione dell’instabilità è attesa nella giornata di domenica con ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni, tuttavia una nuova intensa perturbazione di origine atlantica sembra destinata ad attraversare la nostra penisola nella giornata di lunedì, con rovesci, temporali anche di moderata intensità e temperature in ulteriore diminuzione – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità (con polvere/sabbia in sospensione in quota) ad iniziare dalla Marsica, dall’Alto Sangro e dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico – Non si prevedono fenomeni di rilievo, tuttavia non si escludono occasionali rovesci sparsi, misti a polvere/sabbia sahariana – Poche novità nella giornata di venerdì: prevalenza di tempo stabile ma con nuvolosità in ulteriore aumento nella seconda metà della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Caldo afoso lungo la fascia costiera – Venti: Deboli a regime di brezza ma con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

