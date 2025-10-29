Prosegue il tempo stabile ma si avvicina un sistema nuvoloso di origine atlantica che favorirà un graduale aumento della nuvolosità da stasera e nel corso della giornata di giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, mentre al nord si registrano i primi annuvolamenti a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, entro la serata, raggiungerà anche le nostre regioni centrali e favorirà un graduale aumento della nuvolosità che proseguirà nella giornata di giovedì. La perturbazione determinerà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche al nord, sulle regioni tirreniche e, tra domani a venerdì, sulle regioni meridionali, mentre sulle nostre regioni centrali e sul versante adriatico non si prevedono fenomeni rilevanti nei prossimi giorni, anche se non si escludono precipitazioni sparse, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici – La perturbazione sarà preceduta ed accompagnata da venti meridionali in rinforzo che favoriranno un graduale aumento delle temperature soprattutto al centro-sud nei prossimi giorni e nel fine settimana potrebbe espandersi nuovamente un promontorio di alta pressione che, se confermato, favorirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, tuttavia dal pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata e nella giornata di giovedì. Si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che, inizialmente, non produrranno fenomeni, tuttavia nel pomeriggio-sera di giovedì non si escludono rovesci sparsi, specie sul settore occidentale della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile al mattino ma dal pomeriggio-sera tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, specie sulle zone interne e montuose – Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org