Prosegue il tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma con possibili annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate. Foschie e nebbie in intensificazione nei prossimi giorni, specie al centro-nord

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su tutte le regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nubi medio-alte e stratificate favoriranno estese velature anche sulle nostre regioni centrali, mentre la persistenza dell’alta pressione porterà, nei prossimi giorni, alla formazione di foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli del centro-nord. In particolare nei prossimi giorni foschie dense e banchi di nebbia potranno interessare le aree costiere delle Marche, della nostra regione e del Molise, non solo durante le ore serali, notturne e al primo mattino ma anche durante le ore centrali della giornata, mentre per quel che riguarda la tendenza per i prossimi giorni, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una certa persistenza dell’alta pressione almeno fino alla fine della settimana e, probabilmente, anche nei primi giorni della prossima settimana e le temperature si manterranno al disopra delle medie stagionali, specie le massime diurne, mentre continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie durante le ore più fredde della giornata; non si escludono foschie/nebbie lungo i litorali, più probabili, tuttavia, da mercoledì e nei prossimi giorni – precisa la nota online. Poche novità nella giornata di mercoledì, proseguirà il tempo stabile ma con possibili annuvolamenti.Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli di direzione variabile o a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org