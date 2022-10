Prosegue il tempo stabile su tutte le nostre regioni con annuvolamenti, foschie, nebbie e temperature ben al disopra delle medie stagionali. Tempo stabile anche nei prossimi giorni

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore, tenderà ulteriormente ad espandersi verso la Francia e verso l’Europa centrale, garantendo condizioni di tempo stabile anche sulla nostra penisola e temperature in ulteriore aumento sull’Europa centro-occidentale; valori in graduale calo sulle regioni centro-meridionali adriatiche, specie nei prossimi giorni, tuttavia le temperature risulteranno ancora al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano la persistenza dell’alta pressione almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, con un possibile cedimento dell’anticiclone a partire da giovedì, tuttavia si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-altre e stratificate (e polvere/sabbia in sospensione in quota) che, tuttavia, non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Foschie dense e locali banchi di nebbia possibili nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro, occasionalmente sul versante adriatico, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di venerdì, prevalenza di tempo stabile con annuvolamenti e possibili foschie/nebbie durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne, localmente nelle vallate che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti orientali sul settore adriatico; deboli dai quadranti nord-occidentali sulle zone interne e montuose con possibili rinforzi.

Mare: Generalmente poco mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org