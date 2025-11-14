Prosegue il tempo stabile sulla nostra penisola ma l’alta pressione inizierà ad attenuarsi dalle prossime ore e nel fine settimana a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature che si mantengono ben al disopra delle medie stagionali, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre di notte e al primo mattino i valori risultano piuttosto bassi nelle pianure e nelle valli interne appenniniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nubi medio-alte e stratificate provenienti dal Mediterraneo occidentale inizieranno a raggiungere le nostre regioni centro-settentrionali nelle prossime ore e nella giornata di sabato con conseguenti annuvolamenti ed estese velature che preannunciano un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche da domenica sera e nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’attenuazione dell’alta pressione che favorirà il transito di una perturbazione atlantica diretta verso la nostra penisola e verso le nostre regioni centrali – precisa la nota online. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che favoriranno anche la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota nel fine settimana e un graduale ma temporaneo aumento delle temperature; successivamente la perturbazione avanzerà verso l’Italia e, tra lunedì e martedì, favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Nubi medio-alte e stratificate in transito favoriranno velature nel corso della giornata, mentre da stasera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico: nubi medio-alte e stratificate (e polvere sahariana in sospensione in quota) favoriranno annuvolamenti nel fine settimana su gran parte del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Stazionarie ma con valori massimi al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile o sud-orientali, specie nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org