Prosegue il tempo stabile sulle nostre regioni centrali ma tra stasera e giovedì è previsto un temporaneo aumento dell’instabilità con possibili rovesci sparsi, più probabili sulle zone interne e collinari

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri anche se residue infiltrazioni di aria fredda raggiungono il basso Adriatico e favoriscono ancora residui annuvolamenti – Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti, infiltrazioni di aria umida in quota provenienti dall’Europa centro-occidentale, favoriranno un temporaneo aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali tra stasera e la giornata di giovedì, con elevata probabilità di addensamenti sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche che, entro la tarda serata, potrebbero dar luogo ad occasionali rovesci, anche temporaleschi, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise in tarda serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì con annuvolamenti che torneranno ad intensificarsi durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, specie sulle zone collinari, interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi, in miglioramento in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo questo disturbo delle condizioni atmosferiche un promontorio di alta pressione di matrice nord africana si espanderà verso la nostra penisola da venerdì e nel corso del fine settimana e, di conseguenza, assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche con temperature in deciso aumento – Da segnalare, tuttavia, l’avvicinamento di un’intensa perturbazione atlantica a partire da domenica, preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali e dalla probabile risalita di polvere/sabbia in sospensione in quota verso le nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, nel Vastese, in miglioramento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Dal pomeriggio, tardo pomeriggio, assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci sparsi; inoltre in tarda serata-nottata saranno possibili annuvolamenti consistenti e precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, in discesa dalle Marche, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, ma localmente anche sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella giornata di giovedì si prevedono ancora annuvolamenti e possibili rovesci sparsi al mattino sul versante adriatico, in attenuazione in mattinata, mentre addensamenti consistenti e possibili temporali riguarderanno le aree interne e montuose nel pomeriggio-sera – Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o nord-orientali al mattino – Nel pomeriggio-sera tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org