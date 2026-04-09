Prosegue il tempo stabile sulle nostre regioni ma il graduale cedimento dell’alta pressione favorirà deboli infiltrazioni di aria fredda dai Balcani che porteranno allo sviluppo di annuvolamenti sul versante adriatico

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni anche se, rispetto alla giornata di ieri e come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione inizierà ad attenuarsi sul bordo più orientale e, di conseguenza, masse d’aria più fredda provenienti dall’Europa centro-orientale, si avvicineranno alla nostra penisola e, marginalmente, scorreranno sul Mare Adriatico, portando alla formazione di annuvolamenti che, nelle prossime ore e nella giornata di venerdì, interesseranno gran parte delle nostre regioni adriatiche ma senza fenomeni di rilievo – Il graduale cedimento dell’alta pressione porterà, tuttavia, allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con possibili occasionali precipitazioni, perlopiù localizzate sulle zone montuose ma in attenuazione in serata e in nottata – Alla base dei dati attuali, inoltre, una nuova perturbazione di origine atlantica, proveniente dal Mediterraneo occidentale, raggiungerà la nostra penisola a partire dalla giornata di domenica e sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che riporteranno la polvere sahariana in sospensione in quota sull’Italia, mentre da domenica sera e nei primi giorni della prossima settimana torneranno le piogge su gran parte delle nostre regioni, ad iniziare dalla Sardegna e dal settore tirrenico, in estensione verso il settore adriatico: di questa situazione ne riparleremo, con maggiori dettagli, nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, ma solo occasionalmente associati a rovesci sparsi, perlopiù localizzati sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista in serata-nottata e nelle prime ore della giornata di venerdì, mentre dal pomeriggio la nuvolosità tornerà ad intensificarsi anche sulla nostra regione ma senza fenomeni di rilievo – riporta testualmente l’articolo online. Torna il bel tempo nella giornata di sabato, in attesa di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto dal pomeriggio-sera di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera e collinare; occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org