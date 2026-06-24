Protezione civile: allerta meteo al Centro-Sud

La protezione civile è al centro dell’attenzione in queste ore, con particolare focus sull’allerta meteo che interessa il Centro-Sud dell’Italia. Piogge e temporali stanno colpendo diverse regioni, portando con sé rischi idrogeologici e allagamenti.

L’ultimo aggiornamento del feed risale alle 11:50 di questa mattina e conferma la situazione critica in diverse aree. Sette regioni sono in allerta gialla a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con particolare riferimento alla provincia di Chieti, dove si segnala un elevato rischio di temporali e fenomeni idrogeologici.

La notizia è tra le più ricercate online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse e la preoccupazione della popolazione per le condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando il Paese.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online, consultando fonti affidabili e istituzionali per monitorare l’evolversi della situazione e prendere le dovute precauzioni.