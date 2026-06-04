Protezione civile: progetto campi scuola per giovani

La Protezione Civile è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che è tra i trend più cercati sui motori di ricerca. Si parla di un interessante progetto che coinvolge i giovani: l’avvio dei campi scuola a Genova. Questa iniziativa punta a formare i ragazzi sull’importanza della preparazione e della prontezza in situazioni di emergenza, offrendo loro la possibilità di trascorrere una settimana nel forte a imparare le tecniche fondamentali di protezione civile. Un’opportunità preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche cruciali per la sicurezza e la tutela del territorio.

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