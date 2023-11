PROTEZIONE CIVILE, TESTA: RICONOSCIMENTO PER COLORO CHE LAVORANO OGNI GIORNO AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’

“L’istituzione del ministero per la Protezione civile, in capo a Nello Musumeci, rende certo l’obiettivo e la grande importanza che il governo Meloni dà alla protezione civile e, quindi, a tutte le donne e gli uomini che si impegnano quotidianamente in questo comparto lavorando per la sicurezza di tutti i cittadini, 365 giorni all’anno. Un lavoro spesso svolto anche anche dietro le quinte, fatto di programmazione, prevenzione e soccorso. Un’attività fondamentale di affiancamento che le associazioni svolgono in collaborazione costante con tutte le amministrazioni pubbliche. Il mio plauso va alle donne e agli uomini delle associazioni della protezione civile per il ruolo imprescindibile che svolgono all’interno della società”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa a margine dell’evento per i 15 anni della Protezione civile di Montesilvano nel corso del quale è intervenuto lo stesso ministro Musumeci.