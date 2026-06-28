Provincia pavese: novità e eventi in primo piano

La provincia pavese è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie e eventi che la pongono in cima ai trend online. Tra le ultime novità, spicca la riapertura prevista a fine agosto del viale Gorizia a Pavia, un importante intervento che influenzerà la viabilità cittadina. Non sono mancati episodi curiosi, come l’incastro di un bus nel sottopasso dell’ospedale di Pavia, che ha destato l’interesse dei cittadini. A Vigevano, invece, è stato annunciato l’arrivo dei primi detenuti nel nuovo padiglione 41bis, suscitando dibattiti e riflessioni sulla situazione carceraria nella zona.

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