Provvedimento di anni 8 di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive emesso dal Questore di Chieti

Di seguito all’aggressione verificatasi in occasione dell’incontro di calcio “APD CASALBORDINO-FRANCAVILLA 1927” disputatosi in data 10.12.2022 presso il Campo Sportivo comunale di Casalbordino ed alle attività investigative svolte dai militari la Stazione dei Carabinieri di Casalbordino, che consentivano di individuare uno dei responsabili di un’aggressione ai danni del personale addetto ai controlli del predetto impianto sportivo, il Questore di Chieti dr. Francesco De Cicco ha emesso un provvedimento di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi siti nel territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni calcistiche, comprese le sedute di allenamento, per la durata di anni 8, prescrivendo altresì l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio di polizia 15 minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima il termine delle partite che la squadra di calcio di Francavilla attualmente denominata “FRANCAVILLA 1927” disputerà nel campionato, nei trofei, nelle coppe e nelle amichevoli. Tale provvedimento è stato adottato tenuto conto anche della gravità delle condotte assunte dal destinatario del DASPO che, unitamente ad un gruppo di tifosi del Francavilla (per i quali sono in corso ulteriori accertamenti), tentava di entrare all’interno dell’impianto sportivo senza pagare il prezzo del relativo biglietto d’ingresso ed aggrediva fisicamente il personale della società sportiva del Casalbordino nel momento in cui gli veniva negato l’accesso al campo – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento del Questore è stato, in data odierna, convalidato dall’Ufficio del giudice per le indagini preliminari – precisa la nota online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it