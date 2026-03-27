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Ps5: nuovi prezzi e novità in arrivo

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In queste ore, la PS5 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si parla di un prossimo cambiamento nei prezzi della PS5, PS5 Pro e remote player PlayStation Portal.

L’ultimo aggiornamento del feed risale a pochi minuti fa, confermando l’imminente aumento dei prezzi dei dispositivi Sony. Si prevede che PS5 e Portal costeranno di più a partire dalla prossima settimana, suscitando interesse e discussioni tra gli appassionati di videogiochi.

Le voci sul rialzo dei prezzi di PS5 Slim, Pro e Portal sembrano ufficiali, anche se al momento non sono ancora stati comunicati nel dettaglio i nuovi costi dei prodotti in Italia. I consumatori dovranno quindi prepararsi ad un aumento delle spese per portarsi a casa le ultime novità tecnologiche offerte da Sony.

Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e dettagli sui cambiamenti imminenti riguardanti PS5 e i suoi accessori, si consiglia di approfondire online per ulteriori informazioni.

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