Pubblicate graduatorie “Lo sport non va in vacanza 2026”

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con determina dirigenziale n. 961 del 19 maggio 2026 si è proceduto ad approvare le graduatorie di ammissione e le liste d’attesa relative al progetto “Lo Sport non va in vacanza estate 2026”, rivolto ai minori in età scolare compresa tra i 6 anni, compiuti entro il 13 maggio 2026, e i 14 anni residenti nel comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Le graduatorie degli ammessi e le liste d’attesa sono suddivise per impianto sportivo – riporta testualmente l’articolo online. Ai fini della consultazione i nominativi sono ricondotti al numero dell’istanza e al numero di protocollo assegnato – riporta testualmente l’articolo online. Si ricorda che, come espressamente indicato nell’avviso pubblico e nell’istanza, per il perfezionamento dell’iscrizione gli ammessi dovranno recarsi presso la segreteria del C.O.N.I. con sede a Pescara in via Botticelli 28 – tel. 085/2056264 – email abruzzo@coni.it – dal 21 al 28 maggio 2026, escluso il sabato e la domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, muniti della seguente documentazione: – domanda di iscrizione presentata on line, valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione; – in caso di minore che necessita di insegnante di sostegno, la documentazione attestante le condizioni di disabilità ai sensi della Legge 104/92 art.3; – certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico curante; – copia del bonifico bancario, attestante il versamento della quota pro capite richiesta, intestato a CR C.O.N.I. Abruzzo – IBAN IT 40K 01005 03600 00000000 9314 – CAUSALE: “LO SPORT NON VA IN VACANZA 2026 – COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO”; – copia del documento di identità in corso di validità del genitore che ha sottoscritto la domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva di certificazione; – eventuale delega accompagnatore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it