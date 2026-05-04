Putin: tensioni e sospetti a Mosca

In queste ore, il tema di Putin è molto cercato online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed: 2026-05-04 13:50:00. Le ultime notizie parlano di tensioni e sospetti a Mosca. Le intelligence occidentali ipotizzano bunker e supercontrolli su cuochi e bodyguard, mentre emergono veleni e sospetti di una possibile cospirazione interna contro il presidente russo. Nel frattempo, la guerra tra Ucraina e Russia continua a tenere banco, con Zelensky che fa previsioni sul futuro degli scontri. Putin sembra temere un colpo di Stato da parte di Shoigu, motivo per cui il Cremlino ha rafforzato le misure di sicurezza intorno al presidente, estendendo i controlli anche ai cuochi. Per ulteriori approfondimenti su questa delicata situazione, si consiglia di consultare le fonti online per gli aggiornamenti più recenti.