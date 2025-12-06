Qualifiche F1 Abu Dhabi, Verstappen pole da brividi

Max Verstappen ha firmato una pole position da applausi nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’olandese scatterà davanti a tutti a Yas Marina, con alle sue spalle le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, in un weekend che decide il titolo al termine di una stagione tiratissima.

Verstappen imprendibile sul giro secco

Nel momento decisivo della qualifica, Verstappen ha messo insieme un giro praticamente perfetto, sfruttando al massimo la velocità della sua Red Bull nei tratti veloci e la precisione in quelli più guidati. Il tempo realizzato nell’ultimo tentativo della Q3 gli è valso la prima casella in griglia, davanti a una concorrenza racchiusa in pochi decimi.

L’olandese ha mostrato un passo costante in tutti i segmenti delle qualifiche, confermando di trovarsi a suo agio sul tracciato di Yas Marina. La pole non solo gli offre la miglior posizione possibile allo spegnimento dei semafori, ma manda anche un messaggio forte ai rivali: per vincere il titolo sarà necessario batterlo in pista.

Corsa a tre per il titolo: Norris, Piastri, Verstappen

La griglia di partenza riflette alla perfezione la situazione di classifica: Norris, Piastri e Verstappen sono i tre piloti ancora in corsa per il Mondiale e partiranno tutti nelle prime file. Norris mantiene il vantaggio in classifica generale e dalla seconda posizione può gestire, almeno sulla carta, la situazione con un pizzico di margine.

Piastri, terzo, veste i panni del terzo incomodo: abbastanza vicino per lottare per la vittoria e abbastanza libero da poter tentare mosse aggressive, soprattutto se la McLaren dovrà bilanciare la strategia tra i due piloti. Verstappen, dal canto suo, sa che la via più concreta al titolo passa da una gara d’attacco, provando ad allungare fin dal via e a controllare il ritmo.

Le avversarie: Mercedes e Ferrari pronte a inserirsi

Alle spalle del trio di testa si sono confermate Mercedes e Ferrari, con una seconda fila allargata che lascia aperti molti scenari strategici. Una buona partenza o una scelta di gomme alternativa potrebbero permettere a questi team di inserirsi nella lotta per il podio, togliendo punti pesanti a uno dei tre contendenti al titolo.

Altri piloti di centro gruppo, partendo comunque nella top ten, potrebbero sfruttare eventuali errori al via, una safety car o un degrado imprevisto degli pneumatici per guadagnare posizioni e rendere ancora più imprevedibile l’evoluzione della gara.

Cosa serve per diventare campione

La corsa a tre per il titolo si giocherà su dettagli e incroci di risultati. Per Norris l’obiettivo principale è salire sul podio, tenendo sotto controllo i diretti avversari e evitando errori sia in partenza sia nella gestione delle soste. Un piazzamento di vertice gli garantirebbe le migliori chance di chiudere i conti.

Verstappen deve puntare a massimizzare il vantaggio derivante dalla pole: una partenza pulita, una prima parte di gara in controllo e un ritmo elevato con pista libera potrebbero permettergli di costruire il margine necessario per tenere a distanza le McLaren. Piastri, infine, ha bisogno di una gara perfetta: sfruttare ogni occasione in partenza, valutare un’eventuale strategia alternativa e approfittare di qualsiasi minima difficoltà dei due rivali.

Strategie e fattori chiave ad Abu Dhabi

Il circuito di Yas Marina presenta lunghi rettilinei seguiti da curve lente, settori più guidati e una gestione delle gomme tutt’altro che banale. Il degrado degli pneumatici posteriori nel tratto finale può cambiare gli equilibri nel corso dei giri, aprendo alla possibilità di strategie a una o due soste a seconda delle condizioni della pista e della temperatura.

Un eventuale ingresso della safety car, situazione non rara ad Abu Dhabi, potrebbe rimescolare completamente le carte, favorendo chi avrà mantenuto gomme fresche o scelte di mescola più conservative. Le squadre dovranno essere pronte a reagire in pochi secondi, rivedendo strategie e ordini di scuderia in funzione della lotta al titolo.

Dove vedere il GP di Abu Dhabi in tv e streaming

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso in diretta sui canali a pagamento dedicati alla Formula 1, con copertura completa di prove libere, qualifiche e gara. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sulle piattaforme online delle emittenti che detengono i diritti, accedendo tramite smart tv, computer, tablet o smartphone.

In parallelo, alcune sintesi e fasi salienti del weekend verranno trasmesse in chiaro su canali generalisti, in diretta o in differita, in base alla programmazione concordata. Per chi si trova all’estero, la visione sarà garantita dai broadcaster che detengono i diritti nel singolo Paese e dal servizio ufficiale di streaming del campionato, laddove disponibile.

Un finale da dentro o fuori

Le qualifiche hanno acceso definitivamente il clima da dentro o fuori per il titolo: Verstappen in pole, Norris al suo fianco e Piastri subito dietro promettono una gara ad alta tensione, dove ogni scelta di strategia, ogni sorpasso e ogni piccolo errore potranno spostare l’equilibrio di un Mondiale ancora apertissimo fino all’ultimo giro sotto le luci di Yas Marina.