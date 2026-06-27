Qualifiche f1: le ultime novità dal GP Austria 2026

Le qualifiche di Formula 1 sono al centro dell’attenzione in queste ore, con il GP Austria 2026 che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di motori. Le prove libere 3 hanno già regalato sorprese e conferme, con piloti come Russell, Antonelli e Hamilton pronti a dare il meglio sul Red Bull Ring.

La lotta serrata tra le scuderie e i piloti più quotati del mondiale tiene banco sui motori di ricerca, confermando l’interesse sempre alto per la massima competizione automobilistica.

Le prestazioni delle Mercedes e della Ferrari di Hamilton promettono spettacolo e adrenalina, mentre i fan si preparano a seguire le qualifiche con trepidazione.

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