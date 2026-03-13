Qualifiche sprint: Russell in pole, Hamilton 4° a Cina

Le qualifiche sprint in Cina vedono George Russell conquistare la pole position, seguito da Kimi Raikkonen e Lando Norris. Sorpresa per la Ferrari con Lewis Hamilton che si piazza al quarto posto. La lotta per la pole è stata avvincente, con Mercedes che si conferma competitiva nelle prime prove libere, mentre la Ferrari sembra ancora alla ricerca della giusta messa a punto. La notizia ha generato grande interesse online, posizionandosi al vertice dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la notizia online.