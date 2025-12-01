Qualità della vita 2025: ecco le 10 province top

Come viene stilata la classifica

L’indagine sulla qualità della vita fotografa il benessere nelle 107 province italiane utilizzando

una griglia di circa 90 indicatori statistici, aggiornati all’ultimo anno disponibile e suddivisi in

sei grandi aree tematiche:

Ricchezza e consumi

Affari e lavoro

Ambiente e servizi

Demografia, società e salute

Giustizia e sicurezza

Cultura e tempo libero

Ogni provincia ottiene un punteggio complessivo che sintetizza tutte queste dimensioni: il risultato è una

classifica finale che mette in fila i territori dal più al meno performante in termini di qualità della vita.

Le 10 province dove si vive meglio nel 2025

Nel 2025, le prime dieci province italiane per qualità della vita sono tutte al Nord. La graduatoria

vede in testa:

Trento Bolzano Udine Bologna Bergamo Treviso Verona Milano Padova Parma

Il podio alpino: Trento, Bolzano, Udine

Trento torna al primo posto e si conferma una delle province più equilibrate del Paese: indicatori

molto buoni sul fronte di ricchezza, occupazione, servizi ambientali, salute e sicurezza contribuiscono a un

quadro complessivo di elevata vivibilità. La percezione soggettiva degli abitanti, secondo i dati riportati

dall’indagine, risulta in linea con i numeri, segno che il benessere misurato è anche avvertito nella vita quotidiana.

Bolzano, seconda, unisce natalità più alta della media nazionale, buona tenuta del mercato del lavoro,

redditi relativamente elevati e servizi diffusi. Anche gli indicatori legati alla qualità dell’ambiente e alla

coesione sociale contribuiscono al risultato.

Al terzo posto troviamo Udine, che rientra sul podio grazie a progressi in più aree: spiccano

in particolare gli ambiti “Ambiente e servizi” e “Affari e lavoro”, insieme a segnali positivi su

sicurezza e indicatori demografici e sociali.

Il resto della top ten: Nord forte tra città medie e aree metropolitane

Subito fuori dal podio c’è Bologna, che conferma un profilo alto grazie alla combinazione di

sistema universitario, tessuto economico vivace, servizi sanitari e culturali sopra la media nazionale.

Bergamo, dopo aver guidato la classifica lo scorso anno, resta stabilmente nella parte altissima

grazie a indicatori solidi in ambito produttivo, occupazionale e di welfare locale.

Treviso, Verona, Padova e Parma confermano la forza

del tessuto di città medie del Nord, dove servizi, lavoro, mobilità, sanità e qualità urbana risultano in

genere ben bilanciati.

Milano, all’ottavo posto, si conferma una delle grandi realtà metropolitane più performanti

nonostante le criticità tipiche delle grandi città (densità abitativa, costi della casa, traffico), sostenuta

da livelli elevati di reddito, offerta culturale, servizi avanzati e opportunità di lavoro.

Le grandi città: chi sale e chi scende

L’edizione 2025 registra una risalita generale delle grandi città del Centro-Nord:

Milano rientra in top ten e si conferma ai vertici in molte dimensioni economiche e di servizi.

consolida la sua posizione tra le primissime province italiane. Roma si colloca a metà classifica ma guadagna diverse posizioni rispetto all’anno precedente,

segnalando alcuni miglioramenti sul fronte dei servizi e della vivibilità percepita.

Più in difficoltà restano alcune grandi città del Sud, dove la qualità della vita è penalizzata da fattori come

disoccupazione più alta, minore dotazione di servizi, criticità infrastrutturali e tassi di criminalità maggiori.

In particolare, Napoli si colloca nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale.

Il divario Nord–Sud resta marcato

Nonostante alcuni segnali di miglioramento, la classifica 2025 conferma un Paese ancora nettamente diviso:

le prime dieci province sono tutte al Nord, concentrate tra arco alpino, pianura lombarda,

veneta ed Emilia-Romagna;

della classifica;

graduatoria, dove si colloca, ad esempio, un capoluogo insulare in posizione di relativa eccellenza rispetto

al resto del Sud;

difficoltà strutturali su lavoro, redditi, servizi e sicurezza.

Il quadro complessivo mostra un Nord che, pur con differenze interne, mantiene livelli di benessere

mediamente più alti, mentre il Sud continua a registrare valori inferiori sulla maggior parte degli indicatori,

nonostante alcuni progressi locali.

Un’altra indagine 2025: Milano al top in un diverso ranking

Accanto a questa fotografia, esiste anche un secondo grande studio nazionale sulla qualità della vita

che valuta le province con una metodologia in parte diversa (più di 90 indicatori, nove aree tematiche) e

restituisce un’altra graduatoria per il 2025.

In questo caso, la top 10 è guidata da:

Milano Bolzano Bologna Firenze Monza e Brianza Trento Padova Verona Parma Reggio Emilia

Anche qui emerge con chiarezza un Nord molto forte e un Mezzogiorno in difficoltà: in fondo alla

graduatoria si trovano infatti province come Caltanissetta, Crotone e Reggio Calabria, a conferma

di un ritardo strutturale che riguarda più dimensioni del benessere.

Cosa ci dicono i dati sulla qualità della vita nel 2025

Mettendo insieme i risultati dei principali ranking, il quadro che emerge per il 2025 è quello di un’Italia:

con livelli di qualità della vita complessivamente buoni o accettabili in una parte consistente

delle province, soprattutto al Nord e al Centro;

in una parte consistente delle province, soprattutto al Nord e al Centro; ancora segnata da un divario territoriale profondo, che penalizza molte aree del Sud;

profondo, che penalizza molte aree del Sud; caratterizzata da una maggiore tenuta delle città medie , spesso in grado di bilanciare meglio

lavoro, servizi, ambiente e vivibilità quotidiana rispetto alle metropoli più grandi;

, spesso in grado di bilanciare meglio lavoro, servizi, ambiente e vivibilità quotidiana rispetto alle metropoli più grandi; impegnata a gestire sfide comuni: invecchiamento della popolazione, pressione sui servizi sanitari, costi

delle abitazioni, impatti del cambiamento climatico e delle disuguaglianze sociali.

La classifica 2025 non va letta come una “sentenza” definitiva, ma come una fotografia dettagliata

delle condizioni di vita nei diversi territori: uno strumento utile per capire dove si sta migliorando, dove i

divari restano più profondi e quali ambiti richiedono interventi prioritari da parte delle istituzioni.