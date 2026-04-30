Quanto costa AutoCAD nel 2026? Prezzi, licenze e alternative legali per risparmiare

AutoCAD costa ufficialmente oltre 2.000 euro l’anno: una cifra che fa alzare un sopracciglio anche ai professionisti più navigati. Eppure esistono modi perfettamente legali per accedere allo stesso software a una frazione del costo, e in questo articolo li vediamo tutti. Che tu sia un architetto freelance, un ingegnere strutturista o uno studente alle prime armi con il disegno tecnico CAD, troverai qui tutto quello che ti serve per fare una scelta consapevole.

Quanto costa AutoCAD nel 2026: i prezzi ufficiali Autodesk

Se vai direttamente sul sito di Autodesk e vuoi acquistare la versione completa di AutoCAD, ti trovi davanti a un abbonamento annuale da circa 2.245–2.300 euro per singolo utente. Non è un acquisto una tantum: è una quota ricorrente, ogni anno, senza la quale perdi l’accesso al software.

Autodesk propone tre piani di durata: mensile, annuale e triennale. Il piano mensile è il più flessibile ma anche il più costoso in proporzione. Il piano annuale è quello di riferimento per la maggior parte dei professionisti. Il piano triennale offre un risparmio complessivo, ma richiede un impegno economico più lungo.

AutoCAD LT, la versione pensata esclusivamente per il disegno 2D, ha un prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla versione completa, attestandosi intorno ai 500–600 euro annui sul canale ufficiale. È la scelta giusta per chi non ha bisogno della modellazione tridimensionale e vuole contenere i costi senza rinunciare agli strumenti essenziali.

Vale la pena sapere che con un abbonamento ad AutoCAD completo ottieni inclusi, senza sovrapprezzo, sette set di strumenti verticali: Architecture, Mechanical, Electrical, Plant 3D, MEP, Raster Design e Map 3D. Se lavori in ambito architettonico o impiantistico, questo pacchetto rappresenta un valore concreto e non trascurabile.

Per chi usa il software raramente, Autodesk Flex è un’opzione interessante: si tratta di un modello pay-per-use, a consumo, che evita di pagare un abbonamento annuale pieno per un utilizzo saltuario. Non è la soluzione per tutti, ma per certi profili professionali può essere la scelta più razionale.

Un dato importante: le versioni precedenti di AutoCAD (2022, 2023, 2024) non vengono più vendute singolarmente. Oggi si acquista sempre e solo l’abbonamento alla versione corrente, con accesso incluso anche alle tre versioni precedenti. Questo è uno dei nodi centrali del malcontento diffuso tra i professionisti, che fino a qualche anno fa potevano fare un acquisto unico e lavorare con lo stesso software per anni.

Se stai cercando un’alternativa ai prezzi ufficiali Autodesk, ma vuoi restare sul sicuro con licenze originali certificate, vale la pena dare uno sguardo a Licenshero: è un sito italiano, gestito da esperti del settore, che ti permette di ricevere la licenza AutoCAD in poche ore e di risparmiare in modo significativo senza compromettere né la qualità né la legalità del software.

Le tipologie di licenza AutoCAD: quale è giusta per te

Non tutte le licenze AutoCAD sono uguali, e scegliere quella sbagliata può costarti cara, sia in termini economici che di conformità legale. Fare chiarezza su questo punto è fondamentale prima di mettere mano al portafoglio.

La licenza nominativa (Named User) è il tipo di abbonamento standard per uso professionale. Viene assegnata a un singolo utente, può essere installata su massimo tre dispositivi (PC, Mac, tablet), ma può essere utilizzata da una sola persona alla volta. È pensata per il professionista o il dipendente aziendale che usa AutoCAD come strumento di lavoro quotidiano.

AutoCAD completo vs AutoCAD LT: la differenza principale non riguarda la qualità del disegno 2D, che in entrambi i casi è eccellente, ma la presenza o meno degli strumenti avanzati. La versione completa include modellazione 3D, automazione dei processi ripetitivi, i sette set di strumenti verticali e la possibilità di personalizzare l’interfaccia tramite API e app aggiuntive. AutoCAD LT, dal 2026, include anche AutoLISP per l’automazione e gli smart blocks, ma rimane una soluzione orientata esclusivamente al 2D.

Per le aziende e i team, Autodesk prevede piani enterprise con livelli diversi di sicurezza, reportistica centralizzata e automazione della gestione delle licenze. È possibile acquistare più licenze nominative indipendenti e assegnarle a utenti diversi, senza che condividano le credenziali. Un’opzione utile per studi tecnici strutturati o società di ingegneria con più progettisti.

La licenza Education merita un discorso a parte. È gratuita per studenti e docenti universitari, ha durata di un anno ed è rinnovabile finché si mantengono i requisiti di idoneità scolastica o accademica. Attenzione però: questa licenza non può essere utilizzata per scopi commerciali. Usarla per lavori a pagamento o commesse professionali costituisce una violazione dei termini di licenza Autodesk, con conseguenze potenzialmente serie.

La versione web gratuita di AutoCAD è un’altra opzione, ma con limitazioni evidenti. È utile per visualizzare file DWG, aggiungere annotazioni o fare piccole modifiche direttamente dal browser (Chrome, Firefox o Edge a 64 bit), ma non sostituisce la versione desktop per un utilizzo professionale intenso. È inclusa in tutti gli abbonamenti, ma come strumento autonomo non basta a chi fa disegno tecnico come mestiere.

AutoCAD gratis: quando è possibile (e quando non lo è davvero)

Ti starai chiedendo se esiste un modo per usare AutoCAD senza spendere nulla. La risposta breve è: dipende da chi sei e da cosa ci devi fare.

Se sei uno studente o un docente iscritto a un istituto riconosciuto, puoi scaricare AutoCAD gratuitamente tramite il programma Autodesk Education Community. L’accesso è valido per un anno e rinnovabile, include le funzionalità complete del piano commerciale e non presenta filigrane o limitazioni grafiche nei file esportati. Il limite, però, è chiaro: puoi usarlo per imparare, per i tuoi progetti accademici, ma non per lavorare su commesse reali.

Autodesk offre anche una versione di prova gratuita di 30 giorni per chiunque voglia testare il software prima di acquistare un abbonamento. È una finestra utile per valutare se AutoCAD risponde davvero alle tue esigenze, specialmente se stai valutando il passaggio da un software alternativo.

La versione web gratuita, come anticipato, è un’altra opzione senza costo. Funziona da browser, non richiede installazione e permette di aprire, visualizzare e modificare leggermente i file in formato DWG. Non è pensata per sessioni di lavoro intense, ma per chi ha bisogno di accedere occasionalmente ai disegni da qualsiasi dispositivo.

Nota bene: tutto ciò che va oltre questi tre scenari entra in territorio pericoloso. Le versioni craccate o piratate di AutoCAD circolano in rete, ma portano con sé rischi concreti: audit software da parte di Autodesk, sanzioni economiche significative, esposizione a malware e instabilità del sistema. Non vale la pena rischiare, soprattutto quando esistono alternative legali a costi molto contenuti.

Alternative legali per risparmiare su AutoCAD nel 2026

Il prezzo ufficiale Autodesk non è l’unico punto di accesso a una licenza originale. Esistono canali alternativi, perfettamente legali, che permettono di risparmiare in modo sostanziale senza toccare software contraffatto.

Le licenze ESD (Electronic Software Delivery) sono licenze digitali originali distribuite attraverso rivenditori terzi autorizzati, a prezzi molto inferiori rispetto al canale diretto Autodesk. La loro legalità in Europa è garantita dalla Sentenza C-128/11 della Corte di Giustizia Europea, che tutela la libera circolazione del software e consente la rivendita di licenze digitali certificate. Non si tratta di copie piratate né di versioni modificate: sono licenze autentiche, con codice di attivazione valido e tracciabile.

Sul mercato italiano si trovano realtà come Mr Key Shop, uno degli store più affidabili in Europa per questo tipo di prodotti, certificato da Trusted Shops e con migliaia di recensioni verificate su Trustpilot. Un altro elemento importante: questi rivenditori emettono fattura fiscale, indispensabile per la deducibilità del costo e per la conformità in caso di audit.

Alcuni rivenditori propongono anche account Autodesk completi — con accesso a AutoCAD, Revit, 3ds Max, Maya, Inventor, Fusion 360 e oltre 30 altre applicazioni — a prezzi nell’ordine di 39 euro l’anno. Cifre che sembrano impossibili rispetto ai listini ufficiali, ma che trovano spiegazione nel tipo di distribuzione e nei canali di licenza utilizzati. Prima di acquistare, però, è sempre fondamentale verificare che il venditore rilasci fattura e che le recensioni siano verificate e aggiornate.

Su Trovaprezzi è possibile confrontare in tempo reale le offerte di diversi rivenditori per AutoCAD 2026: i prezzi per licenze annuali variano da circa 12 euro fino a 40–50 euro a seconda della tipologia (professional, educational, ESD). Un confronto rapido può fare una differenza notevole sul costo finale.

Arrivato a questo punto, è chiaro che la parola “risparmio” non deve fare rima con “rischio”. La chiave è scegliere rivenditori che operino nella piena legalità, che emettano documentazione fiscale e che abbiano una reputazione verificabile. Tutto il resto — licenze sospette, marketplace non identificati, prezzi ridicolmente bassi senza alcuna garanzia — va evitato con cura.

Agevolazioni fiscali e consigli per acquistare AutoCAD in modo sicuro

C’è un aspetto che spesso viene sottovalutato quando si parla di costo di AutoCAD: le agevolazioni fiscali disponibili per i professionisti italiani nel 2026 possono ridurre sensibilmente l’impatto economico dell’acquisto, a patto di farlo nel modo corretto.

L’iperammortamento al 180% consente una maggiorazione del costo fiscale che permette di dedurre quote di ammortamento molto più elevate rispetto al valore nominale. In termini pratici, per investimenti in software industriale e di progettazione, il risparmio fiscale netto stimato si aggira intorno al 43%. Non è una cifra trascurabile, soprattutto per studi tecnici o società di ingegneria che acquistano più licenze.

La Nuova Sabatini è un’altra agevolazione da tenere in considerazione: prevede contributi per l’acquisto di beni strumentali digitali, con la possibilità di coprire parte degli interessi su finanziamenti dedicati. Anche il Patent Box 2026 può essere rilevante per chi sviluppa soluzioni BIM innovative protette da copyright, con una maggiorazione fiscale del 110% sui costi sostenuti.

Il punto chiave per accedere a tutti questi benefici è uno solo: acquistare con fattura fiscale. Che tu scelga il canale ufficiale Autodesk o un rivenditore ESD autorizzato, la fattura è il documento che rende l’acquisto tracciabile, deducibile e conforme in caso di controlli. Senza di essa, nessuna agevolazione è applicabile.

Un ultimo consiglio pratico: prima di acquistare qualsiasi licenza, verifica sempre la compatibilità del software con il tuo sistema operativo. AutoCAD 2026 è disponibile per Windows e macOS, con supporto nativo per Apple Silicon (chip M1 e M2). La versione mobile è compatibile con iOS, Android e Windows. Un abbonamento consente l’installazione su massimo tre dispositivi, ma l’utilizzo è consentito a un solo utente alla volta.