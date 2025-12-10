Quindici cani (rinchiusi nel fango) salvati dalla Asl a Fara Filiorum Petri

FARA FILIORUM PETRI. Quindici cani sono stati messi in salvo e sequestrati per sospetto maltrattamento a Fara Filiorum Petri nel corso di due distinti interventi di controllo sul benessere animale condotti dal Servizio veterinario di sanità animale della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Giovanni Di Paolo, in collaborazione con carabinieri forestali e Polizia locale.

L’operazione rientra in un’intensificazione delle attività di vigilanza sul territorio provinciale e ha portato al sequestro preventivo degli animali con l’ipotesi di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

La situazione più critica è emersa durante il primo sopralluogo, effettuato insieme ai carabinieri forestali. In un’area recintata gli operatori hanno trovato nove cani di media e piccola taglia costretti a vivere in un contesto di forte degrado: il terreno era trasformato in un pantano, le recinzioni apparivano fatiscenti e non erano presenti strutture idonee a ripararli in modo adeguato dalle intemperie.

Oltre all’ambiente, a preoccupare i veterinari è stato lo stato di nutrizione degli animali, giudicati sottopeso. Per procedere al prelievo e mettere in sicurezza i cani si è reso necessario il coinvolgimento del magistrato di turno, che ha emesso un decreto di esecuzione. In seguito al provvedimento, personale della Asl e militari dell’Arma hanno potuto recuperare gli animali e trasferirli nel canile sanitario, dove sono stati avviati agli accertamenti clinici e alle cure necessarie. In questo caso si procede al momento contro ignoti.

Il secondo intervento è scattato sempre a Fara Filiorum Petri a seguito di una segnalazione di un cittadino. La Polizia locale ha richiesto l’intervento del Servizio veterinario per verificare la presenza di animali all’interno di un esercizio commerciale non operativo. Una volta entrati nei locali, gli operatori hanno trovato sei cani. Anche in questo caso è stato disposto il sequestro, successivamente convalidato dal pubblico ministero.

La titolare dell’attività, assente durante il sopralluogo ma identificata come proprietaria degli animali, è stata segnalata all’autorità giudiziaria. Tutti i quindici cani recuperati nelle due operazioni sono stati affidati al canile sanitario di Lanciano, dove sono in corso visite approfondite e le procedure di rito previste in questi casi.

Il Servizio veterinario di sanità animale ha confermato che l’azione di controllo sul territorio prosegue, con ulteriori accertamenti già in programma per contrastare situazioni di maltrattamento e garantire il rispetto delle norme sul benessere degli animali.