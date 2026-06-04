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Rabbia: l’appello di Burioni per le vaccinazioni

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La rabbia è il tema in tendenza nelle ultime ore, suscitando grande interesse online e scalando le classifiche dei motori di ricerca. Tra le notizie più discusse, spicca l’appello del noto virologo Burioni per incrementare le vaccinazioni contro questa malattia, evidenziando l’importanza di proteggere non solo gli esseri umani ma anche gli animali.

Recentemente, a Vittorio Veneto, è emerso il caso di un cane positivo alla rabbia, scatenando un obbligo vaccinale per oltre 5mila animali nella zona. Burioni, con fermezza, ha condannato coloro che trasgrediscono le normative portando illegalmente animali infetti in Italia, sottolineando il rischio che comporta per la salute pubblica.

La rabbia di Burioni si è manifestata anche nei confronti dei no vax che si oppongono alle vaccinazioni degli animali, mettendo a rischio la diffusione di malattie potenzialmente mortali. Questo episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della responsabilità individuale nel contrastare la diffusione della rabbia e di altre patologie.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online e rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti la lotta alla rabbia e le campagne di vaccinazione in corso.

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