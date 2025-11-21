- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 21, 2025
Attualità

Raddoppio ferroviario Pescara-Roma: 5,5 milioni ai comuni del lotto 2, accordo in Regione

PESCARA – Un nuovo passo avanti per il raddoppio ferroviario della Pescara-Roma e per i territori direttamente interessati dai cantieri. La Regione ha definito la ripartizione di 5,5 milioni di euro destinati ai Comuni attraversati dal Lotto 2 dell’intervento, collegando in modo diretto l’avanzamento dell’opera alle ricadute sul tessuto urbano locale.

Le decisioni sono arrivate nel corso di una riunione convocata a Pescara dall’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i rappresentanti regionali e i sindaci dei territori coinvolti. Attorno allo stesso tavolo anche la direzione generale della Regione, con il direttore Vincenzo Rivera, il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Misantoni, il dirigente Paolo D’Incecco e, in collegamento, i tecnici di RFI con il referente di progetto Andrea Borgia.

La somma complessiva di 5,5 milioni di euro, pari all’1% del valore dell’intervento previsto per il Lotto 2, sarà trasferita ai Comuni di Manoppello, Alanno, Rosciano e Scafa. Le risorse saranno vincolate alla realizzazione di opere di urbanizzazione connesse alla presenza del cantiere ferroviario, con l’obiettivo di accompagnare i lavori di potenziamento della linea con interventi di riqualificazione e adeguamento delle aree interessate.

La ripartizione seguirà criteri già condivisi: il 70% dell’importo sarà distribuito in proporzione al costo dei lavori che RFI eseguirà su ciascun territorio comunale, mentre il restante 30% terrà conto del numero di abitanti da delocalizzare e della lunghezza del tracciato che attraversa le zone urbane. Un meccanismo pensato per tenere insieme la dimensione economica del cantiere e l’impatto concreto sulle comunità locali.

La direzione generale della Regione formalizzerà entro dieci giorni le istanze dei Comuni, che saranno trasmesse a RFI per l’avvio della procedura amministrativa. Questo passaggio segna un momento di avanzamento significativo nel percorso del raddoppio Pescara-Roma, perché affianca alla realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria un pacchetto di interventi mirati a lasciare sul territorio opere permanenti e funzionali alla qualità della vita dei residenti.

