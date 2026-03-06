- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaRadio Montecarlo: 60 anni di successi e innovazione
Notizie Italia

Radio Montecarlo: 60 anni di successi e innovazione

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, il tema di Radio Montecarlo è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con l’emittente che festeggia i suoi sessant’anni di attività. Fondato nel lontano 1966, Radio Montecarlo è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento nel panorama radiofonico italiano, con programmi che hanno saputo conquistare il pubblico grazie alla qualità delle trasmissioni e alla varietà musicale proposta.

L’anniversario dei sessant’anni è stato celebrato con un programma speciale e un evento esclusivo al Blue Note di Milano, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e collaboratori storici della radio. Christian Ghibaudo e Ettore Andenna hanno raccontato con entusiasmo la storia delle Onde Medie e delle altre emittenti del gruppo, evidenziando il ruolo centrale che Radio Montecarlo ha avuto nella scena radiofonica nazionale.

Radio Montecarlo continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della musica e della cultura, con un palinsesto ricco di contenuti interessanti e innovativi. Per rimanere aggiornati su tutte le novità legate a questo importante anniversario, è possibile approfondire online per ulteriori dettagli e retroscena.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it