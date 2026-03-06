Radio Montecarlo: 60 anni di successi e innovazione

In queste ore, il tema di Radio Montecarlo è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con l’emittente che festeggia i suoi sessant’anni di attività. Fondato nel lontano 1966, Radio Montecarlo è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento nel panorama radiofonico italiano, con programmi che hanno saputo conquistare il pubblico grazie alla qualità delle trasmissioni e alla varietà musicale proposta.

L’anniversario dei sessant’anni è stato celebrato con un programma speciale e un evento esclusivo al Blue Note di Milano, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e collaboratori storici della radio. Christian Ghibaudo e Ettore Andenna hanno raccontato con entusiasmo la storia delle Onde Medie e delle altre emittenti del gruppo, evidenziando il ruolo centrale che Radio Montecarlo ha avuto nella scena radiofonica nazionale.

Radio Montecarlo continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della musica e della cultura, con un palinsesto ricco di contenuti interessanti e innovativi. Per rimanere aggiornati su tutte le novità legate a questo importante anniversario, è possibile approfondire online per ulteriori dettagli e retroscena.