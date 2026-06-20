Rai: nuovi palinsesti e polemiche nel cda

In queste ore il tema della Rai è in cima ai trend online, con molte ricerche e discussioni sui social. Si parla dei nuovi palinsesti autunno-inverno 2026 che prevedono importanti novità come il ritorno di Barbara D’Urso e l’arrivo di Vittorio Brumotti. Tuttavia, sullo sfondo si registrano anche polemiche nel cda Rai, con dure parole tra due membri, Roberto Sergio e Antonio Marano. Si parla di nomine e cambiamenti nei palinsesti, come l’arrivo di Sottile al posto di Infante a Ore14. Il panorama televisivo Rai si arricchisce quindi di nuovi programmi e volti, suscitando l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori. Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità, è possibile approfondire ulteriormente online.