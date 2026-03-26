Rai play: possibile partnership con Disney in arrivo?

La notizia di una potenziale partnership tra Rai e Disney per lo streaming è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Secondo voci di corridoio, potrebbe essere in arrivo un accordo che coinvolge anche Disney+.

Questa possibile alleanza tra due giganti dell’intrattenimento aprirebbe scenari interessanti nel mondo dello streaming, con la Rai pronta a rafforzare la propria presenza digitale e ad offrire ai propri utenti contenuti sempre più diversificati e di qualità.

Al momento, però, si tratta solo di speculazioni e non ci sono conferme ufficiali. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per Rai Play e Disney, ma di certo un’eventuale collaborazione potrebbe portare vantaggi sia per le due realtà coinvolte che per gli spettatori.

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