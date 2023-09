Rai,Marsilio a viale Mazzini incontra vertici azienda per rafforzare sinergie

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– Roma 19 set – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi, nella sede Rai di viale Mazzini a Roma, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi – Un incontro proficuo per definire le diverse collaborazioni presenti e future tra la Regione Abruzzo e la Rai, a cominciare da ‘Cartoons on the bay’ e dalla ‘Notte dei serpenti’, per arrivare ad ampliare il discorso includendo la Film Commission.

In relazione a quest’ultima il presidente Marsilio ha illustrato ai vertici della Rai il bando e i prossimi passaggi con l’intento di richiedere anche alla dirigenza di Viale Mazzini l’attenzione che la Regione Abruzzo merita in termini di soggetti e di location cinematografiche –

È stato inoltre raggiunto l’accordo per prolungare anche al 2025 e al 2026 il contratto (con una opzione per il 2027) che prevede lo svolgimento della manifestazione ‘Cartoons on the bay’ in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “È un’ottima notizia, la Rai è la principale azienda culturale e di intrattenimento d’Italia e tra le primissime in Europa; poter beneficiare della loro collaborazione è di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo di tutta la regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono orgoglioso di aver trovato in Rai la piena soddisfazione per come ‘Cartoons on the bay’ sia stata accolta e promossa sul territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Non era scontato che questo evento rimanesse in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sono sicuro che altrettanta soddisfazione reciproca raccoglieremo con la prossima edizione della ‘Notte dei serpenti’ e anche con la Perdonanza, per la quale abbiamo proposto una analoga occasione di promozione – Soddisfazione che mi auguro di registrare anche a riguardo delle produzioni televisive, audiovisive, cinematografiche da mettere in essere attraverso lo strumento della Film Commission”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 2022/09/19

