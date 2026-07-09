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Rania di Giordania: la figlia aspetta il secondo figlio

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In queste ore la notizia che tiene banco sui motori di ricerca riguarda la regina Rania di Giordania. La sovrana ha annunciato sui social la seconda gravidanza della figlia Iman con un tenero messaggio e una foto che ha commosso i suoi followers. Con questa lieta notizia, il “club dei nipoti” della regina continua a crescere, portando gioia e felicità nella famiglia reale giordana.

Iman, figlia di Rania di Giordania, diventerà presto madre per la seconda volta, regalando alla regina la gioia di diventare nonna per la terza volta. L’annuncio ha suscitato grande interesse e affetto da parte del pubblico, che ha accolto con entusiasmo la notizia di questa dolce attesa all’interno della famiglia reale.

Per ulteriori dettagli sull’annuncio e per seguire gli sviluppi di questa bella notizia, è possibile approfondire online sui vari siti e portali che stanno seguendo da vicino questo tema di grande attualità e interesse per il pubblico internazionale.

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