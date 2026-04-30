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Attualità

Rapino, debutta il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze al Teatro S. Antonio

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Si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) a Rapino, con un esordio tutto da applaudire al Teatro S. Antonio. Questo nuovo organismo rappresenta il coronamento di un progetto ambizioso, frutto di una stretta sinergia tra l’amministrazione comunale e il mondo della scuola.

La nascita del CCRR è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Fara Filiorum Petri, coinvolgendo attivamente gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado del plesso di Rapino.

L’amministrazione comunale si è impegnata a sostenere e promuovere questa iniziativa, che permetterà ai giovani amministratori di assumere un ruolo attivo nella gestione della comunità e nell’affrontare le sfide future.

Il Sindaco di Rapino, Luca Rossi, ha dichiarato che “il CCRR rappresenta una preziosa opportunità per coinvolgere i giovani cittadini nelle decisioni che riguardano il loro territorio. Siamo molto orgogliosi di poter offrire loro questa possibilità di partecipazione attiva”.

Il primo incontro del Consiglio si è tenuto presso il Teatro S. Antonio, dove i giovani amministratori hanno potuto discutere e pianificare le attività future. In un clima di entusiasmo e collaborazione, sono state già avanzate diverse proposte per migliorare la vita della comunità e favorire il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze di Rapino.

Il progetto del CCRR si inserisce in un quadro più ampio di promozione della partecipazione giovanile e di valorizzazione del ruolo dei giovani all’interno della società. L’amministrazione comunale si impegna a sostenere e ascoltare le idee dei giovani cittadini, incoraggiandoli a diventare protagonisti attivi del loro futuro.

L’impegno e la determinazione dei giovani amministratori del CCRR lasciano intravedere un futuro brillante per Rapino, dove la voce e le idee dei ragazzi e delle ragazze avranno un ruolo sempre più importante nella costruzione di una comunità inclusiva e partecipativa.

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