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Eventi e Cultura

Rapino, debutto del Consiglio Comunale dei Ragazzi al Teatro S. Antonio: correzione comunicato stampa

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Gentilissimi colleghi,

vi scrivo per segnalare una correzione riguardo all’articolo pubblicato in merito al comunicato stampa inviato questa mattina. In particolare, vorrei precisare che LUCA ROSSI non è il sindaco di Rapino e che nel comunicato non compariva alcuna dichiarazione del sindaco, il quale è invece Mario Santovito. Pertanto, vi chiedo cortesemente di correggere l’articolo eliminando il virgolettato attribuito al sindaco e riportando una frase generica al riguardo.

Grazie ancora per la pubblicazione e vi invio un cordiale saluto.

L’addetto stampa Piero Vittoria

PS: L’articolo in questione è il seguente: www.abruzzonews24.com/rapino-debutta-il-consiglio-comunale-dei-ragazzi-e-delle-ragazze-al-teatro-s-antonio/.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha fatto il suo debutto al Teatro S. Antonio di Rapino in una serata ricca di emozioni e partecipazione. L’iniziativa ha visto la presenza di numerose personalità del paese e ha rappresentato un momento importante per il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa.

Durante l’evento, sono stati affrontati diversi temi di interesse per la comunità, con i giovani che hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee e proposte per migliorare la qualità della vita nel paese. Il sindaco Mario Santovito ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione di un futuro migliore per Rapino.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha dimostrato il forte impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. Si tratta solo dell’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di iniziative e momenti di confronto, con l’obiettivo di creare una comunità sempre più inclusiva e attiva.

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