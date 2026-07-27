Rapino, un Paese di Libri: al via la rassegna culturale il 30 e 31 luglio.

Il centro storico di Rapino si prepara ad accogliere la rassegna “Un Paese di Libri” che si terrà il 30 e 31 luglio. L’evento, dedicato alla lettura, all’ascolto, alla creatività e alla memoria collettiva, sarà ospitato tra i vicoli e le piazze del paese.

La manifestazione, organizzata dal Club del Libro con il patrocinio del Comune di Rapino, proporrà un ricco calendario di incontri con gli autori, laboratori e percorsi narrativi itineranti. Un’occasione per promuovere la cultura e la condivisione attraverso la letteratura, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera suggestiva e accogliente.

“Un Paese di Libri” si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e letterario del territorio, offrendo spazi di riflessione e di approfondimento sui temi più attuali e coinvolgenti della narrativa contemporanea. Sarà possibile immergersi in un mondo di storie e emozioni, scoprendo nuovi libri e autori da apprezzare e condividere.

L’evento si propone come momento di incontro e di dialogo tra scrittori e lettori, con l’auspicio di creare legami nuovi e duraturi all’insegna della passione per la letteratura. Un’occasione imperdibile per chi ama immergersi nelle pagine di un libro e lasciarsi trasportare dall’incanto delle parole.

“Un Paese di Libri” è dunque un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura e della letteratura, un’occasione unica per vivere la magia dei libri in un contesto suggestivo e ricco di atmosfera. Non resta che segnare in agenda le date del 30 e 31 luglio e lasciarsi conquistare dalla forza delle storie che solo i libri sanno narrare.