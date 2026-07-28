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Eventi e Cultura

Rapino, Un Paese di Libri: laboratori e incontri il 30 e 31 luglio, iscrizioni online ora corrette

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Il Comune di Rapino ospiterà l’evento “Un Paese di Libri” il 30 e 31 luglio, come comunicato dall’Addetto Stampa Piero Vittoria.

L’evento prevede una serie di laboratori dedicati alla promozione della lettura e alla valorizzazione del territorio, con la partecipazione di autori, editori e appassionati di libri.

“Un Paese di Libri è un’occasione unica per immergersi nella cultura letteraria e scoprire nuovi mondi attraverso la lettura”, ha dichiarato l’Addetto Stampa Piero Vittoria.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l’iscrizione tramite l’apposito modulo online al link forms.gle/C97kBbEcBzYvw1jj9 o inquadrando il QR code presente sulle locandine.

L’evento si svolgerà nel centro storico di Rapino e prevede la presenza di numerosi stand con libri in vendita, incontri con autori e tanto altro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Addetto Stampa Piero Vittoria ai recapiti forniti.

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