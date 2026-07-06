Rapporto ANVUR 2020-2024: Santangelo, ANVUR certifica GSSI ai vertici della ricerca italiana

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 6 luglio 2026 – “La Valutazione della Qualità della Ricerca 2020 – 2024 dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) conferma il Gran Sasso Science Institute (GSSI) tra le istituzioni di riferimento nel panorama scientifico italiano”.Lo dichiara l’assessore regionale all’Università e alla Ricerca, Roberto Santangelo, commentando i risultati del Rapporto ANVUR, che attestano il posizionamento d’eccellenza del GSSI nelle quattro aree scientifiche dell’Istituto: Informatica, Fisica, Matematica e Scienze sociali.Il GSSI risulta infatti primo sia nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, sia nell’Area 11 – Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche – si apprende dalla nota stampa. Il primato riguarda anche i Gruppi Scientifico-Disciplinari di competenza dell’Area: Economia Applicata e Geografia – si legge sul sito web ufficiale. Nell’area economica, in particolare, il GSSI registra un valore R1_2 pari a 1,37, corrispondente a uno scarto di +0,37 rispetto alla media nazionale: il risultato più elevato in Italia, davanti a Bocconi (+0,28) e LUISS (+0,25).Anche le altre Aree scientifiche confermano un posizionamento di vertice – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Fisica il GSSI è al secondo posto nella graduatoria nazionale, mentre il settore di Astrofisica, cosmologia e scienza dello spazio si colloca al primo posto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’ambito delle Scienze matematiche e informatiche, categoria nella quale ANVUR aggrega Matematica e Informatica, il GSSI raggiunge il terzo posto nazionale; considerate singolarmente, la ricerca in Informatica e quella in Analisi matematica si collocano entrambe al secondo posto nelle rispettive classifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Nel rapporto ANVUR – continua Santangelo – è evidenziata anche la qualità del percorso formativo del GSSI e la sua capacità di sostenere le carriere delle nuove generazioni di ricercatori e che ci pone al secondo posto tra le Scuole universitarie a ordinamento speciale solo alla Scuola Normale Superiore di Pisa – viene evidenziato sul sito web. Questo rapporto – conclude – restituisce l’immagine di un istituto giovane ma ormai stabilmente collocato ai vertici della ricerca italiana – Per L’Aquila e per l’Abruzzo, il risultato conferma il ruolo del GSSI come polo scientifico capace di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali e di contribuire alla crescita scientifica e accademica del Paese”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it