Rassegna ovini: Imprudente, lunedì a Campo Imperatore la 64esima edizione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 31 lug 2024 – Il 4 e 5 agosto l’incantevole cornice di Fonte Macina a Campo Imperatore (AQ) ospiterà la 64ª edizione della Rassegna Ovini, un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura, della tradizione e dei sapori autentici – precisa il comunicato. Il calendario dell’evento è stato presentato oggi all’Aquila dalla presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone, e dal vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La Rassegna Ovini è un tassello fondamentale per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze agropastorali – precisa la nota online. La pastorizia rappresenta, infatti, una parte vitale della nostra identità e un motore trainante dell’economia montana – si apprende dal portale web ufficiale. Sostenere e valorizzare questa tradizione significa tutelare un patrimonio prezioso e offrire ai visitatori un’esperienza unica, tra natura incontaminata e sapori autentici” così la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Come Regione Abruzzo stiamo sostenendo il settore riservando particolare attenzione e vicinanza ai nostri pastori – precisa la nota online. – dichiara il vice presidente, Emanuele Imprudente – La Rassegna rappresenta un’occasione speciale per creare un ponte tra allevatori, produttori e consumatori e per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio e la grande vitalità della nostra economia agropastorale – si apprende dalla nota stampa. Eventi come questo – sottolinea Imprudente – sono fondamentali per promuovere e valorizzare le eccellenze gastronomiche locali, sostenendo al contempo le comunità rurali che vi dedicano impegno e passione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre a celebrare la tradizione – continua il vice presidente – la manifestazione rappresenta una importante vetrina per il futuro del settore – Ringrazio pertanto la Camera di Commercio Gran Sasso – conclude – per l’ottimo lavoro svolto nel dare lustro a questa manifestazione e, con essa, a tutto il comparto”.Riconosciuta nel 2010 come Fiera nazionale, la rassegna è organizzata dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, che ne sostiene gli oneri organizzativi ed economici avvalendosi della collaborazione di enti ed istituzioni del territorio, grazie al prezioso apporto delle associazioni di categoria – viene evidenziato sul sito web. Lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 6mila capi di bestiame, ben 23 espositori di prodotti tipici locali e 5 partecipanti al Concorso dei formaggi pecorini e caprini “Fonte Macina”, nella splendida cornice del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – si legge sul sito web ufficiale. Quest’anno si prevede l’arrivo di greggi in località Fonte Macina domenica 4 agosto: circa 7mila capi di bestiame sfileranno al tramonto dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere – Lunedì 5 agosto, nello scenario mozzafiato di Campo Imperatore, si potranno incontrare espositori e produttori negli stand per degustare le tipicità gastronomiche dell’entroterra abruzzese: salumi, conserve, tartufi, miele, legumi, birre artigianali, ecc., oltre a scoprire i migliori prodotti caseari vincitori della 23esima edizione del Concorso dei formaggi ovini e caprini.Per scoprire nel dettaglio il programma della manifestazione visita il sito https://rassegnaovini.it/ US 240731

