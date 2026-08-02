Razzo SpaceX: impatto imminente sulla Luna

In queste ore il tema del razzo è in cima ai trend online, con un razzo SpaceX che è alla deriva e si schianterà sulla Luna mercoledì. L’evento è atteso con grande interesse dagli appassionati di astronomia e sarà visibile da diverse parti del mondo. Si tratta di un’occasione unica per osservare da vicino un impatto di questo genere sulla superficie lunare, evento che si verifica raramente. Il Falcon9, protagonista di questa vicenda, ha generato molta curiosità e discussioni sul suo impatto astronomico. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questo avvenimento, è possibile approfondire online.