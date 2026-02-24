Referendum Giustizia: il No in vantaggio di sei punti

Nelle ultime ore, il tema del referendum sulla Giustizia è diventato molto ricercato online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Secondo l’ultimo sondaggio Ixè, il No sarebbe in vantaggio di sei punti rispetto al Sì, mentre la fiducia nei magistrati risulta essere quattro volte superiore a quella nei partiti politici.

La campagna referendaria sembra essere caratterizzata da estremismi e autogol, con posizioni contrastanti che mettono in luce la posta in gioco della riforma in discussione. Si parla di contro-poteri e dominio, temi di grande rilevanza per il futuro del sistema giudiziario italiano.

Per approfondire ulteriormente su questo argomento di grande interesse per l’opinione pubblica, si consiglia di consultare fonti autorevoli online.