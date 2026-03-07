Referendum giustizia: No in testa secondo sondaggio

In queste ore il tema del sondaggio sul referendum sulla giustizia è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. I dati più recenti indicano che il No sarebbe in testa, consolidando il sorpasso rispetto al Sì. Secondo SWG, il No avrebbe guadagnato 14 punti in tre mesi, segnalando un cambiamento significativo nell’opinione pubblica. Nonostante la riforma proposta da Meloni, che solleva dubbi sulle garanzie per i cittadini, sembra che il consenso al No stia crescendo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online la questione.