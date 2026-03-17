Referendum giustizia: sondaggio SWG mostra trend positivo

La notizia del sondaggio sul referendum giustizia condotto da SWG è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere uno dei top trend sui motori di ricerca. I dati più recenti mostrano Fratelli d’Italia stabile al 29,4% e una crescita del Movimento 5 Stelle. Sembra emergere un effetto significativo legato al dibattito sul tema giustizia, con possibili ripercussioni sui risultati elettorali. Questo sondaggio, pubblicato anche su diversi media nazionali, sta generando un ampio dibattito e interesse da parte del pubblico.

La risonanza di queste cifre evidenzia l’importanza che la giustizia ha nel panorama politico italiano, influenzando le scelte e le preferenze degli elettori. L’andamento dei partiti politici, unito al clima politico attuale, fa emergere una serie di interrogativi sul futuro scenario politico del Paese.

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