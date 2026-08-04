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Reggio Calabria: ponte Calopinace e sfida fronte mare

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La città di Reggio Calabria è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema in tendenza online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed risalente alle 17:40 di oggi, martedì 4 Agosto 2026. Tra le varie notizie che coinvolgono la città, spiccano i progetti legati al Ponte sul Calopinace. Si prevedono importanti novità sulla terza variante, con interessanti dettagli sul design e il nome che verrà scelto. Un’altra sfida importante riguarda il fronte mare, con l’obiettivo di valorizzare chilometri di costa e renderli tra i più belli d’Italia. Inoltre, si segnala che i lavori sul Ponte Calopinace sono ripresi e si prevede la conclusione entro il 9 ottobre. Confindustria Reggio esprime soddisfazione per i progressi compiuti, elogiando l’azione concreta di Cannizzaro. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.

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