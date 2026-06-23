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martedì, Giugno 23, 2026
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Regime forfettario: opportunità e rischi per partite IVA

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Il regime forfettario è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei temi più cercati online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. Questo regime fiscale agevolato, che prevede l’applicazione di un’aliquota del 15% sui ricavi, potrebbe comportare rischi per le partite IVA con ricavi in crescita.

Chi opera in regime forfettario potrebbe trovarsi a dover affrontare diversi scenari, tra cui la possibilità di perdere i benefici fiscali se i ricavi superano determinate soglie. Inoltre, è importante rispettare i requisiti e le limitazioni imposti dalla normativa per evitare di incorrere in sanzioni o perdere il regime agevolato.

La recente chiarezza fornita dal Fisco sul perimetro del regime forfettario ha evidenziato l’importanza di una corretta gestione dei ricavi e delle spese per evitare possibili contestazioni. Inoltre, l’Europa potrebbe chiedere una stretta sulla flat tax per le partite IVA, passando dal 5% al 15%, con possibili ripercussioni sui contribuenti.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli sviluppi relativi al regime forfettario e alle possibili modifiche normative, è consigliabile approfondire online tramite fonti affidabili e aggiornate.

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