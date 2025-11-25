Regionali in Campania, Fico eletto Presidente: numeri, nomi e principali esclusi

Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania. L’ex presidente della Camera, sostenuto da una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle, ha ottenuto circa il 60,6% dei voti validi, superando nettamente il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli, fermo intorno al 35,7%. Alle sue spalle si collocano gli altri sfidanti: Giuliano Granato (Campania Popolare), Nicola Campanile (Per), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) e Carlo Arnese, tutti su percentuali molto più contenute.

Il voto arriva in un quadro di partecipazione in calo: l’affluenza si attesta attorno al 44%, con un arretramento di oltre dieci punti rispetto alla precedente tornata regionale. Un dato che conferma la difficoltà a riportare gli elettori alle urne, nonostante la posta in gioco fosse il rinnovo della guida politica e amministrativa della regione.

Nel nuovo Consiglio regionale i seggi complessivi sono 51, considerando anche il presidente eletto e il candidato presidente dell’opposizione. Alla coalizione che sostiene Fico vanno 32 posti, che diventano 33 includendo il presidente; al centrodestra che ha appoggiato Cirielli spettano 17 seggi, che salgono a 18 con l’ingresso in aula dello stesso candidato sconfitto. Il quadro definisce quindi una maggioranza numericamente solida per il centrosinistra e un blocco di opposizione guidato dalla principale coalizione alternativa.

Guardando alle singole liste, il Partito Democratico risulta la forza più votata, con oltre il 18% dei consensi e 10 seggi. Seguono Fratelli d’Italia e Forza Italia, entrambe con 6 consiglieri, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta sopra il 9% e porta in aula 5 esponenti. Completano la maggioranza le liste A testa alta, Avanti Campania, Casa Riformista, la civica “Roberto Fico Presidente”, Alleanza Verdi e Sinistra e Mastella Noi di Centro Noi Sud, ciascuna con una diversa consistenza di seggi. Per il centrodestra, oltre a Fratelli d’Italia e Forza Italia, entrano in Consiglio la Lega e la lista Cirielli Presidente.

Sul piano delle preferenze personali emergono alcune figure con risultati particolarmente rilevanti. Il dato più alto lo registra Giorgio Zinno, sindaco dimissionario di San Giorgio a Cremano e candidato del PD, che supera le 39mila preferenze. Molto votato anche Salvatore Madonna, consigliere comunale di Napoli, insieme ad altri esponenti dem come Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Bruna Fiola e Francesca Amirante, che rafforzano la presenza del partito soprattutto nell’area metropolitana di Napoli.

Tra le liste di area riformista e civica si segnala il risultato del sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, eletto con Casa Riformista, insieme a Pietro Smarrazzo e Vincenzo Alaia, che completano la rappresentanza della lista in altre circoscrizioni provinciali. Per il Movimento 5 Stelle spicca il dato dell’assessore comunale Luca Trapanese, primo per preferenze nel partito, affiancato da Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta. A testa alta porta in Consiglio, tra gli altri, Giovanni Porcelli, Lucia Fortini e Luca Cascone, mentre Avanti Campania vede eletti Giovanni Mensorio, Andrea Volpe e Giovanni Iovino.

La componente centrista legata a Mastella conquista due seggi con Mastella Noi di Centro Noi Sud, tra cui quello di Pellegrino Mastella, eletto nel Sannio con un risultato molto significativo in rapporto ai voti di lista, e quello di Giuseppe Barra nell’area napoletana. Questi ingressi contribuiscono a comporre un quadro di maggioranza articolato, in cui convivono esponenti di tradizione centrosinistra, amministratori locali e rappresentanti di formazioni più recenti.

Nel campo del centrodestra, Fratelli d’Italia porta in aula, tra gli altri, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ottiene l’elezione con un margine di poche centinaia di voti rispetto al primo dei non eletti. Nel partito la più votata risulta Ira Fele, mentre completano il gruppo consiliare, tra gli altri, Raffaele Maria Pisacane, Peppe Fabbricatore, Vincenzo Santangelo ed Ettore Zecchino. In Forza Italia il risultato di maggior rilievo è quello di Giovanni Zannini, che supera le 30mila preferenze ed è tra i primi tre per voti assoluti; con lui entrano, tra gli altri, Massimo Pelliccia, Susy Panico, Roberto Celano, Fernando Errico e Livio Petitto. La Lega ottiene seggi con Michela Rostan, Massimo Grimaldi e Mimmo Minella, mentre la lista Cirielli Presidente è rappresentata da Francesco Iovino e Sebastiano Odierna.

Accanto ai nomi degli eletti, questa tornata registra anche alcune esclusioni significative. Non entrano in Consiglio, tra gli altri, Armando Cesaro, già in passato consigliere regionale, l’ex consigliere Severino Nappi e Daniela Di Maggio. Restano fuori dall’assemblea anche Giuliano Granato, candidato presidente per Campania Popolare, e Maria Rosaria Boccia, candidata con una lista collegata a Stefano Bandecchi. Più in generale, nessuna rappresentanza consiliare è assegnata alle formazioni che non hanno superato le soglie previste dalla normativa elettorale regionale.

Con la proclamazione ufficiale di presidente e consiglieri, in Campania si apre ora una nuova legislatura. La maggioranza guidata da Roberto Fico potrà contare su numeri ampi, mentre l’opposizione si prepara a lavorare in un quadro in cui i rapporti di forza sono definiti ma lasciano spazio, nei prossimi mesi, a dinamiche politiche legate alla gestione dei principali dossier regionali.