Regione Abruzzo, A Chieti focus su integrazione dei servizi, prossimità e innovazione del sistema sanitario regionale

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:All’Auditorium del Rettorato dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti si è tenuto il convegno “Domani, adesso – riporta testualmente l’articolo online. Verso un nuovo ecosistema della salute”, promosso dalla ASL Lanciano Vasto Chieti – precisa il comunicato. All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti istituzionali regionali, della direzione sanitaria aziendale e del mondo accademico – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’evento è stato illustrato il percorso di trasformazione del sistema sanitario regionale, con particolare riferimento alla costruzione di un modello integrato basato sulla continuità assistenziale tra ospedale e territorio, sul rafforzamento della sanità di prossimità e sull’ottimizzazione dei percorsi di presa in carico del paziente – si apprende dalla nota stampa. Tra i principali temi affrontati figurano la riorganizzazione della rete ospedaliera, il potenziamento delle strutture territoriali e l’introduzione di soluzioni tecnologiche e digitali a supporto dell’assistenza sanitaria, anche in un’ottica di maggiore efficienza e sostenibilità del sistema – viene evidenziato sul sito web. È stato inoltre approfondito il tema della programmazione degli investimenti sanitari, con riferimento agli interventi infrastrutturali in corso e alla necessità di rendere più coerente l’utilizzo delle risorse rispetto ai fabbisogni assistenziali dei diversi territori.Un ulteriore ambito di confronto ha riguardato i criteri di allocazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale e il loro impatto sull’organizzazione dei servizi, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da specificità geografiche e demografiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stata infine richiamata l’importanza del rafforzamento dei modelli organizzativi orientati all’integrazione tra livelli assistenziali, alla prevenzione e alla riduzione delle disomogeneità nell’accesso alle cure sul territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it