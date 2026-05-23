Regione Abruzzo, A EcoMob lo stand “esperienziale” della Regione Abruzzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Con la partecipazione ad EcoMob City Expo, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile, all’innovazione tecnologica e alla transizione ecologica, in programma fino a domani in Piazza della Rinascita a Pescara, la Regione Abruzzo conferma la strategia di promozione su sostenibilità, valorizzazione del territorio e turismo esperienzialePer l’occasione, il Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo, in collaborazione con le Camere di Commercio abruzzesi, è presente con uno stand istituzionale interamente dedicato alla promozione delle opportunità di turismo lento, naturalistico ed esperienziale presenti sul territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spazio espositivo ospiterà alcuni tra i principali attori della promozione ambientale e turistica regionale: Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco nazionale della Maiella, Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Area marina protetta Torre del Cerrano, Centro studi cetacei e Grotte di Stiffe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per tutta la durata della manifestazione, operatori e rappresentanti degli enti coinvolti offrono al pubblico informazioni, materiali promozionali e suggerimenti di viaggio per scoprire il patrimonio storico, culturale e naturalistico dell’Abruzzo, con particolare attenzione a itinerari sostenibili, aree protette, esperienze outdoor e turismo di prossimità. Accanto all’attività informativa, lo stand regionale propone un ricco calendario di appuntamenti ad ingresso libero: laboratori, attività creative e iniziative di educazione ambientale dedicate a bambini, famiglie e adulti.Tra gli appuntamenti in programma: laboratori sulle tartarughe marine e sulla biodiversità, attività sensoriali sulle erbe aromatiche, orienteering urbano, esperienze dedicate alla conoscenza di orsi e lupi dei parchi abruzzesi, approfondimenti sul carsismo e sugli animali di grotta, fino a laboratori pratici sulla caseificazione e sul mondo degli insetti impollinatori.“La partecipazione a EcoMob City rinnova il nostro desiderio di raccontare l’Abruzzo come destinazione sempre più orientata a modelli di turismo sostenibile e di qualità – spiega Daniele D’Amario, sottosegretario con delega al Turismo – un racconto assolutamente autentico, visto che l’Abruzzo è una delle regioni con la più alta percentuale di territorio tutelato d’Italia e d’Europa, con circa un terzo della sua superficie coperto da parchi nazionali, regionali e riserve naturali”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it