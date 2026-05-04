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Attualità

Regione Abruzzo, A Giulianova colloqui di lavoro per 250 nuove assunzioni

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Un recruiting day davvero speciale, aperto a tutti i giovani, lavoratori e lavoratrici abruzzesi, quello previsto dal Centro per l’impiego di Giulianova per l’intera giornata di giovedì 14 maggio – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è reperire 250 figure professionali nel campo della logistica di magazzino – Organizzato in collaborazione con le agenzie per il lavoro Synergie, Randstad e Umana e con Sviluppo Lavoro Italia, il recruiting day interessa da vicino la società Mosaico Servizi Srl con sede di lavoro presso il neonato sito di Mosciano Sant’Angelo – Nello specifico, la società cerca addetti alla logistica di magazzino per un totale di 250 profili che verrebbero inseriti inizialmente in “somministrazione” di lungo periodo – riporta testualmente l’articolo online. L’impegno è full time ed è comunque legato allo svolgimento di un corso di formazione gratuito e obbligatorio della durata di 100 ore in modalità webinar.I colloqui di lavoro sono previsti per giovedì 14 maggio la mattina dalle ore 10 alle ore 13,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17,30. Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo ido – riporta testualmente l’articolo online. giulianova@regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it, specificando il profilo professionale e l’azienda –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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