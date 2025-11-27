- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, A Job Orienta il liceo classico “Ovidio” ospite dello stand Abruzzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:A Job Orienta a Verona lo stand Abruzzo si tinge dei colori del liceo classico “Ovidio” di Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale. Una nutrita rappresentanza di studenti del liceo sulmonese è stata infatti ospite dello stand Abruzzo, dopo che nel giorno di apertura a calcare la pedana dello stand abruzzese sono stati gli studenti dell’istituto Alessandrini di Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. Da qualche anno a questa parte non sono poche le scuole abruzzesi che decidono di dedicare due giorni alla manifestazione di Verona per la formazione e orientamento dei propri studenti alla vigilia degli esami di maturità. Tra gli habitué di Job Orienta figura senza dubbio il liceo classico di Sulmona, che quest’anno, insieme alle classi del quarto liceo maggiormente interessati all’orientamento a 18 mesi dall’esame di maturità, ha aperto eccezionalmente la partecipazione anche alle classi quinte – si apprende dalla nota stampa. “Quello che proviene dal Liceo Ovidio è un segnale incoraggiante – ha commentato l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo – che è nostra intenzione rafforzare nella prospettiva di dare alternative consapevoli alle famiglie – si apprende dalla nota stampa. La presenza della Regione Abruzzo a Job Orienta, ma anche quella di inizio mese a Milano ad “Orienta Talenti”, deve avere questa chiave di lettura, di una Regione che essere da traino a quelle realtà formative, dalle università agli ITS, che hanno intenzione di allargare il proprio mercato di riferimento ma anche per far conoscere nel dettaglio la propria offerta formativa”.Allo stand Abruzzo ai rappresentanti degli ITS si sono aggiunti gli operatori dei Centri per l’impiego abruzzesi che hanno contributo all’allestimento dello spazio espositivo – aggiunge testualmente l’articolo online. A Job Orienta si parla di formazione e istruzione, ma anche di lavoro, campo del quale i Centri per l’impiego recitano un ruolo importante e decisivo – aggiunge testualmente l’articolo online. In Abruzzo è in atto un cambiamento radicale dei Centri per l’impiego con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sul lavoro – recita il testo pubblicato online.

