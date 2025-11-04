Regione Abruzzo, A ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il mese di Ottobre 2025 registra un nuovo record per l’Aeroporto d’Abruzzo, con 120.191 passeggeri transitati, in netto aumento rispetto ai 78.316 dello stesso mese nel 2024, pari a una crescita del 53,47%. Il trend positivo si riflette anche sui dati cumulativi Gennaio-Ottobre: nel 2025 i passeggeri sono stati 956.585, contro i 750.167 del 2024, registrando un aumento del 27,52%.L’incremento costante del flusso di passeggeri è il risultato delle scelte vincenti sulle nuove rotte, aggiunte alla conferma delle precedenti, già molto apprezzate dai viaggiatori. I numeri premiano la sinergia tra Regione, Saga e operatori e spingono a proseguire sulla strada del potenziamento delle infrastrutture e all’ampliamento delle rotte, anche guardando ai collegamenti intercontinentali con l’obiettivo di rafforzare sia le opportunità per le imprese locali, sia la competitività dell’intera area, confermando lo scalo come vero motore di sviluppo per l’economia abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Aeroporto d’Abruzzo continua a registrare risultati positivi, confermando la costante crescita nel 2025, rendendo imminente il raggiungimento dell’obiettivo del milione di passeggeri prima della fine dell’anno – dichiara l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis – Grazie all’attenta programmazione del Presidente Marco Marsilio e della Giunta ed al lavoro di squadra, il nostro aeroporto risulta sempre più strategico per lo sviluppo economico e l’attrattività turistica della nostra Regione – Tabella riepilogativa dati ottobre Aeroporto d’Abruzzo tabella-dati-aeroporto-d-abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. pdfTipo di file: pdf(25.49 KB)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 22, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it