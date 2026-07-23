Regione Abruzzo, A Roccaraso parte il Campo Scuola per ragazzi diabetici

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Roccaraso ha salutato per il sedicesimo anno consecutivo l’arrivo di oltre settanta ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo che per quattro giorni animeranno il Campo Scuola 2026, allestito all’Hotel Pizzalto di Roccaraso e riservato ai ragazzi diabetici – L’iniziativa, promossa dall’associazione regionale “ABCEDEF” (Associazione bambini con diabete e famiglie), è finanziata dalla Regione Abruzzo, che anche quest’anno ha voluto essere presente con l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, il sottosegretario della Giunta regionale, Daniele D’Amario, e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a testimonianza dell’impegno dell’ente nel processo di socializzazione e inclusione dei ragazzi diabetici.In questo senso il Campo Scuola di Roccaraso rappresenta una novità assoluta a livello nazionale perché in tutti questi anni è riuscito a coniugare con successo le esigenze curative e assistenziali con quelle di socializzazione e inclusione dei ragazzi stessi, che si trovano a gestire in autonomia la propria patologia, supportati tutto il giorno dal personale medico, infermieristico e dai volontari dell’associazione – Una settimana nel corso della quale le famiglie con i bambini più piccoli ed i ragazzi dai 10 anni in su vivono una esperienza di crescita, autonomia, consapevolezza e nuove conoscenze, oltre a condividere il percorso di crescita con amici che condividono lo stesso percorso di vita – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre agli esponenti istituzionali della Regione Abruzzo, all’apertura del Campo Scuola erano presenti la presidente dell’associazione ABCDEF, Francesca Cipollone, il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, il direttore della Scuola dello Sport del CONI Abruzzo, Francesco Bizzarri, e il responsabile del Centro regionale di Diabetologia pediatrica e primario all’ospedale di Pescara, Stefano Tumini, punto di riferimento quotidiano di centinaia di famiglie abruzzesi alle prese con la patologia diabetica – si legge sul sito web ufficiale. Proprio l’esperienza di Roccaraso “conferma – come ha sottolineato il Presidente Sospiri – l’attenzione che la Regione riserva ai ragazzi affetti da diabete di tipo 1. Questa esperienza rafforza soprattutto il lavoro che quotidianamente associazioni e famiglie fanno rendere più vivibile la patologia”. Un ruolo centrale lo svolge la legge regionale del 2023 che riconosce una serie di interventi per la realizzazione di soggiorni educativi terapeutici per i ragazzi affetti da diabete mellito – “Una legge di grande civiltà – ha sottolineato l’assessore Santangelo – che aiuta il processo di inclusione dei giovani, ma che soprattutto facilita quel processo di autonomia al quale ogni ragazzo diabetico deve far riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ un lavoro che abbiamo realizzato grazie anche all’apporto del professor Tumini, ma che guarda lontano con la realizzazione di un modello di riferimento a livello nazionale che aiuta il processo di crescita dei ragazzi”. Dal canto suo, il Sottosegretario Daniele D’Amario ha confermato “la vicinanza della regione alle famiglie di ragazzi affetti da diabete e al dottor Tumini, eccellenza che l’Abruzzo può vantare a livello nazionale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it