Regione Abruzzo, A Teramo la mostra dedicata a Foschi, fotografo d’avanguardia

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si apre nel pomeriggio di oggi, alle ore 17, la mostra dedicata a “Michele Foschi – precisa la nota online. Un fotografo degli anni ‘30”, un omaggio che la città di Teramo fa a una delle figure più interessanti ma meno note del panorama visivo del secolo scorso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento è stato presentato oggi nel corso dell’anteprima della mostra riservata alla stampa – La mostra che mette in risalto il talento del fotografo teramano è soprattutto un progetto culturale, nato dalla sinergia tra la Regione Abruzzo – biblioteca Melchiorre Dèlfico, l’associazione Amici della Dèlfico e l’università degli Studi di Teramo, con il sostegno della Fondazione Tercas e del Comune di Teramo, che restituisce al pubblico la statura di un autore capace di dialogare con i grandi movimenti della cultura fotografica nazionale e internazionale, pur mantenendo uno sguardo profondo sul contesto locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra, visitabile fino al 15 luglio 2026, si articola in due sedi complementari che uniscono rigore scientifico e ricerca estetica: Biblioteca Melchiorre Dèlfico (Corte interna), da considerare cuore pulsante dell’esposizione, che ospita documenti d’archivio, macchine fotografiche d’epoca e 24 fotografie originali – precisa il comunicato. Queste ultime sono state stampate appositamente in camera oscura dal direttore della fotografia Gianni Chiarini, utilizzando tecniche analogiche per preservare l’autenticità e la resa creativa tipica della pratica di Foschi – aggiunge la nota pubblicata. L’altra sede è l’università degli Studi di Teramo (Facoltà di Scienze della Comunicazione, via Balzarini, 1): un’appendice di valore che presenta sei ingrandimenti fotografici selezionati dal fondo Foschi, che resteranno in esposizione permanente – L’iniziativa non è solo una retrospettiva, ma un ponte tra generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto è nato dalla cattedra di Cinema, Fotografia e Media Visuali del professor Gabriele D’Autilia, coinvolgendo direttamente gli studenti dell’ateneo nel lavoro di selezione e digitalizzazione del fondo – recita il testo pubblicato online. Inoltre, grazie all’associazione Teramo Children e alla cura di Emanuela Amadio (Case di Fotografia), il progetto ha coinvolto circa cento studenti delle scuole cittadine in laboratori didattici mirati alla comprensione del linguaggio fotografico

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it